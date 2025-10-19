В Астрахани за 125 млн снова продают бизнес-центр «Глобал»

В Астрахани вновь выставлен на продажу бизнес-центр «Глобал» на ул. Николая Островского, 124. За 125 млн руб. предлагаются второй, тертий и четвертый этажи общей площадью 2,75 тыс. кв. м с офисными помещениями (на первом расположены супермаркет «Пятерочка», Subway, «Все инструменты.ру» и аптека «Вита»).

Впервые новость о продаже бизнес-центра появилась в 2022 году. Тогда собственник предлагал заключить сделку за 150 млн руб. Далее, в октябре 2024 года, БЦ «Глобал» также был выставлен на продажу, но за 219 млн руб. Спустя год цена за объект снизилась на 37,5%, с учетом уровня инфляции процент снижения цены возрастает.

Со слов владельца, бизнес-центр демонстрирует стабильный рост прибыли, что подтверждают финансовые отчеты и рыночный анализ. Объект находится в районе с высокой проходимостью и развитой инфраструктурой. Для удобства сотрудников и посетителей предусмотрена парковка.

Нина Шевченко