В Подмосковье задержали бизнесмена из Ставрополя, который скрывался 25 лет

В Московской области сотрудники уголовного розыска задержали 57-летнего предпринимателя из Ставрополья, который более 25 лет скрывался от следствия. Об этом сообщает городской информационный портал Ставрополя со ссылкой на региональное ГУ МВД России.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В сообщении говорится, что в конце 1990-х — начале 2000-х годов ставрополец похищал нефтепродукты и продавал их. В отношении «бизнесмена» следственные органы возбудили уголовные дела о краже и незаконном предпринимательстве, но фигурант скрылся. Позже он был объявлен в федеральный розыск.

«Беглец изменил личные данные, подделал документы и переехал, прекратив любые контакты с родственниками», – поясняют представители краевого МВД.

От столичных коллег оперативники получили информацию о возможном местонахождении разыскиваемого. Выяснилось, что он живет в коттеджном поселке, который расположен в лесу, и имеет бизнес.

Сотрудники МВД обнаружили фигуранта в техническом помещении коттеджа, задержали и доставили в отдел полиции.

Ефим Мартов