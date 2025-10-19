Сальдо заявил о контроле российской армии над частью Херсона

Российские военнослужащие уже контролируют часть Херсона, заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Речь идет о промзоне на левобережье Днепра и дачных поселках на островах в низовье реки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Да, это промышленная часть, но она есть и находится под контролем наших вооруженных сил»,— сказал господин Сальдо ТАСС.

19 октября Минобороны России сообщало, что подразделения группировки войск «Днепр» ударили по позициям ВСУ в районах населенных пунктов Отрадокаменка, Змиевка, Львово и Садовое Херсонской области.