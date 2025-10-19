Баскетбольный клуб УНИКС победил «Локомотив-Кубань» со счетом 74:63

Казанский баскетбольный клуб УНИКС одержал победу, обыграв «Локомотив-Кубань» со счетом 74:63 (22:18; 16:11; 11:21; 25:13) в матче Единой лиги ВТБ.

Лучшим игроком матча стал центровой УНИКСа Джален Рейнольдс. Он набрал 21 очко, сделал 11 подборов, три перехвата и два блок-шота, при этом его коэффициент эффективности составил «+30».

В составе «Локомотив-Кубань» выделился американский форвард Винс Хантер, который набрал 14 очков и сделал 12 подборов, его коэффициент эффективности — «+23».

Влас Северин