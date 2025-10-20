Общественная палата, Минпросвещения и Госдума обменялись мнениями о 12-летнем школьном образовании

Заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб в воскресенье, 19 октября, предложил перевести российские школы на 12-летнее образование. Свою идею он обнародовал в комментарии ТАСС (в связи с чем было сделано заявление, неизвестно).

«Назрела необходимость вводить в школах 12-летнее образование, как почти во всех развитых странах мира. Отправлять детей в школу надо с шести лет,— сказал господин Гриб.— Это не просто необходимость, а требование сегодняшнего дня. Школьная программа с каждым годом усложняется — все больше информации, больше предметов, научных дисциплин. Этот объем знаний сложно уложить в 11 лет».

«Любая новая инициатива должна проходить тщательное обсуждение и экспертизу, учитывать мнение профессионального сообщества, родителей и самих учащихся. Важно оценить возможные последствия изменений, выявить риски и преимущества,— заявили в Минпросвещения.— Образовательная система в России позволяет обеспечить эффективное освоение учебных материалов учениками разных возрастов. Существующие механизмы позволяют поддерживать высокий уровень качества российского школьного образования и соблюдать принцип доступности качественного образования для каждого ребенка».

«Призывы к проведению новых экспериментов в системе образования нашей страны считаю неправильными,— заявил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР).— Мы и так слишком много экспериментов проводим над российской системой образования. Нужно наложить мораторий на изменения в системе образования, позволить самим учителям сохранить лучшее, что у нас есть, и постараться избежать необдуманных решений».

В сентябре 2024 года помощник президента Владимир Мединский призывал сократить продолжительность образования в российских школах, чтобы подростки раньше начинали заниматься профориентацией. Обучение в течение 11 лет господин Мединский называл «непозволительной роскошью».

Иван Тяжлов