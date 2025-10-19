В Пензе проведут комплексную диагностику 800 дорог за почти 4 млн рублей

В Пензе объявлен аукцион на комплексную диагностику улично-дорожной сети. Управление жилищно-коммунального хозяйства города ищет подрядчика для обследования 839 участков дорог общей протяженностью 540 км. Максимальная стоимость контракта составляет 3,7 млн руб.

Победителю конкурса предстоит оценить состояние дорог, тротуаров и остановок общественного транспорта. В задачи входят сбор геоданных, измерение параметров проезжей части и анализ безопасности движения. Особое внимание уделят замерам ширины проезжей части, глубины колей, сцепных качеств дорожного покрытия и состоянию тротуаров.

Контракт предусматривает фото- и видеосъемку объектов, сбор и систематизацию данных, составление картограммы дефектов и оформление отчетов. Полный видеобанк материалов требуется передать заказчику (УЖКХ) на внешнем носителе. Срок выполнения работ установлен до 31 декабря 2025 года.

Нина Шевченко