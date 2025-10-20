Алкозамкам добавят точности

Автомобильные алкозамки, не позволяющие нетрезвым автомобилистам запустить двигатель транспортного средства, будут передавать данные в систему реагирования на ДТП ЭРА-ГЛОНАСС. Настраиваться приборы будут исходя из закрепленных в законодательстве пороговых значений содержания алкоголя в выдохе. Изменения в соответствующий ГОСТ, выяснил “Ъ”, подготовило ФГУП НАМИ. Алкозамки пока не являются обязательными, но в будущем, уверены разработчики документа, устройства могут заинтересовать таксопарки и сервисы каршеринга. В МВД ранее говорили, что для массового применения приборов нужно менять законодательство.

“Ъ” ознакомился с поправками, которые вносятся по инициативе ФГУП НАМИ в ГОСТ-Р 70637, с требованиями к алкозамкам. Речь идет об устройствах, которые ставят в салоне транспортного средства: они не дают запустить двигатель машины, пока водитель не дунет в алкометр. С 2023 года действует стандарт с требованиями к приборам. В нем записано, в частности, допустимое время на проверку водителя (не более 15 секунд), диапазон измерений содержания алкоголя (от 0 до 0,95 мг этанола на литр выхода), другие параметры. Личность водителя определяется по биометрии через камеру. Алкозамок передает данные оператору «платформы верхнего уровня» (то есть в информационную систему, которая собирает данные о состоянии водителя) и «внешним потребителям» (автотранспортному предприятию или ГИБДД).

Спустя два года НАМИ предложил изменения в ГОСТ. Уточняется, что «платформа верхнего уровня» может функционировать исключительно на базе государственной информационной системы ЭРА-ГЛОНАСС.

Действующая редакция стандарта допускает передачу данных и в «иную навигационно-информационную систему». ЭРА-ГЛОНАСС, напомним, работает с 2015 года для автоматического реагирования на ДТП: к системе сегодня подключено 12,9 млн транспортных средств, при попадании в аварию данные и координаты с машины передаются в службу 112.

«Проект изменений учитывает требования законодательства по обязательному предоставлению информации (от алкозамка, в частности) только в государственную информационную систему»,— пояснили “Ъ” в пресс-службе АО ГЛОНАСС. Поправки нужны в связи с необходимостью установления единых требований к «платформе верхнего уровня», добавляет директор по техническому регулированию ФГУП НАМИ Сергей Аникеев.

Изменения вносятся также в порядок контроля состояния водителя перед началом поездки. Сейчас при таком контроле аккумулируются сведения о расположении машины в пространстве, данные о личности и «результатах проверки» автомобилиста. НАМИ предлагает уточнить, что «результатом проверки» являются данные о превышении пороговых значений паров этанола в выдохе. Такие значения устанавливаются настройками по КоАП (не более 0,16 мг эталона на литр воздуха).

НАМИ подготовил и два новых стандарта по алкозамкам: в первом фиксируются методы испытания индикатора паров этанола, во втором — «методы функционального тестирования» (оборудования, с помощью которого блокируется запуск двигателя). Проекты стандартов готовятся для внесения в Росстандарт на утверждение, сообщили в НАМИ, это планируется сделать в декабре 2025 года.

Повсеместное внедрение алкозамков обсуждается много лет. В 2010 году в ряде регионов устройства ставились на школьные автобусы, но дальше пилотного проекта дело не пошло. В 2021 году дептранс Москвы в рамках «пилота» установил алкозамки на десять служебных машин, о результатах эксперимента власти не сообщали. Массовое внедрение контролирующих приборов возможно только после разработки «необходимых законодательных актов, утверждения и внедрения технических стандартов, организации развитой сети контрольно-сервисных центров», заявляло МВД в 2021 году. В мае 2025 года власти Санкт-Петербурга сообщили о запуске на территории города завода по производству приборов.

«Полагаем, что установка алкозамков будет в первую очередь интересна таксомоторным паркам, а также компаниям, предоставляющим автомобили в аренду, включая каршеринг, то есть в тех случаях, где сложно оценить состояние водителя при предоставлении автомобиля»,— считает Сергей Аникеев.

«Пока широкого распространения практика использования алкозамков в таксомоторной отрасли не получила,— отмечает руководитель рабочей группы агрегаторов такси комитета РСПП по цифровой экономике Антон Данилов-Данильян.— Отрасль уже выстроила собственные механизмы контроля, прежде всего за счет цифровых платформ. Любая жалоба пассажира на некорректное поведение или подозрение на опьянение рассматривается моментально, водитель отстраняется от работы до проведения проверки. Такая система реагирования работает быстро и эффективно, что делает дополнительные технические решения на данном этапе избыточными. Сама идея повышения безопасности заслуживает внимания, но важно, чтобы любые меры в этой сфере были соразмерны рискам и не создавали лишней финансовой нагрузки на участников рынка». Президент Московского транспортного союза Юрий Свешников напоминает, что существует обязательный предрейсовый медосмотр, в ходе которого проверяется в том числе трезвость водителя, поэтому необходимость установки дополнительно еще и алкозамков пока непонятна.

Иван Буранов