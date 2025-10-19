Ограбление за семь минут
Что известно о краже драгоценностей в Лувре
Лувр ограбили. Преступники похитили девять драгоценностей из коллекции Наполеона и Жозефины: ожерелье, брошь, тиару и другие ценности. По словам министра культуры Рашиды Дати, вопрос безопасности музеев во Франции — это давняя проблема. Как сообщает газета Le Parisien, ограбление совершила группа из четырех преступников. Двое из них выдавали себя за рабочих, надев желтые жилеты. Другие — ожидали сообщников на мотороллерах возле музея. Издание добавляет, что пока удалось найти лишь два украденных предмета. Среди них — корона императрицы Евгении, супруги Наполеона III. Сейчас Лувр закрыт на весь день «по исключительным обстоятельствам».
Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters
Среди похищенных предметов могут оказаться и золотые монеты, предполагает корреспондент “Ъ” во Франции Алексей Тарханов: «Le Figaro и France-Presse опубликовали фото с маленькой автолестницей, которая стоит на набережной Франсуа Миттерана и дотягивается до верхних окон Лувра. И вот по ней грабители забрались наверх. Пока мало что известно об их снаряжении, говорят только о небольших болгарках, которыми они разрезали витрину. Полный список похищенных предметов тоже еще не опубликован. Скорее всего, думаю, они утащили и какие-нибудь золотые монеты или статуэтки, то, что легко спрятать в карман и потом продать. Поскольку инцидент происходил в тот момент, когда Лувр был уже открыт, там были посетители, наверное, кто-то из них что-то видел и может поделиться этой информацией».
Арт-обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич допускает, что ограбление Лувра было заказным. По его словам, в таких случаях найти утерянные ценности становится почти невозможно: «Время от времени, раз в несколько лет случаются такие резонансные случаи. Из последних, что вспоминается, произошло ограбление одного из музеев в Нидерландах. До этого преступники проникли в Русский музей, просто окно выбили и залезли. Так что, в принципе, такие объекты от этого не застрахованы, несмотря на все современные системы слежения. Что же касается украденного, то, судя по тому, что целенаправленно забирали вещи, посвященные Жозефине и Наполеону, можно предположить, что это заказ.
Не исключено, что эти вещи и не всплывут больше. Потому что если это конкретный заказ, то коллекционер спрячет эти ценности в своем собрании.
В таком случае известно об этом, может быть, станет через много-много лет. Даже на "черном рынке" представить эти вещи нельзя, поскольку за ними будут следить очень внимательно. Сразу станет известно, если вдруг по рынку пойдет предложение купить эти предметы».
Как указал министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес, украденные украшения бесценны. “Ъ FM” попросил оценить стоимость похищенных вещей коллекционера антиквариата наполеоновской эпохи Александра Вихрова: «Еще в конце XVIII-начале XIX века князь Боргезе в Италии, между прочим, он и муж сестры Наполеона Полины, подкупал монахов, чтобы они воровали для него ценности в церквях. Ради его коллекции выламывали целые иконостасы. Много случаев, когда подобная кража совершается именно по заказу. Совсем недавний инцидент произошел, кстати, в той же Франции, в Национальном музее фарфора в Лиможе. Там прямо с выставки частной коллекции были украдены несколько вещей, которые оценивались примерно в €10 млн.
Но, конечно, нынешняя кража из Лувра — это нечто невероятное. Галерею Аполлон можно сравнить с Алмазным фондом, который находится в Кремле, или с Золотой кладовой в Эрмитаже. Там огромное количество разных сокровищ.
Преступники шли именно к витрине с ценностями, принадлежащими императорской семье. Это рождает надежду, что они будут сохранены, не переплавлены, не разбиты, как это очень часто бывало, когда такие сокровища попадали в руки случайным грабителям. Могу предположить, что эту часть коллекции можно оценить в €0,5 млрд».
Лувр неоднократно становился мишенью для воров. В 1911 году из музея украли «Мону Лизу» Леонардо да Винчи. Тогда сотрудник учреждения спрятался в шкафу и утром вынес картину под одеждой. Через два года он попытался продать ее во Флоренции, но похитителя арестовали. В 1983-м из музея исчезли два доспеха эпохи Ренессанса. Их вернули почти 40 лет спустя. В 1998-м преступники похитили картину Камиля Коро «Дорога в Севр». Несмотря на расследование, полотно так и не нашли.
