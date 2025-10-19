Ограбление за семь минут

Лувр ограбили. Преступники похитили девять драгоценностей из коллекции Наполеона и Жозефины: ожерелье, брошь, тиару и другие ценности. По словам министра культуры Рашиды Дати, вопрос безопасности музеев во Франции — это давняя проблема. Как сообщает газета Le Parisien, ограбление совершила группа из четырех преступников. Двое из них выдавали себя за рабочих, надев желтые жилеты. Другие — ожидали сообщников на мотороллерах возле музея. Издание добавляет, что пока удалось найти лишь два украденных предмета. Среди них — корона императрицы Евгении, супруги Наполеона III. Сейчас Лувр закрыт на весь день «по исключительным обстоятельствам».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Среди похищенных предметов могут оказаться и золотые монеты, предполагает корреспондент “Ъ” во Франции Алексей Тарханов: «Le Figaro и France-Presse опубликовали фото с маленькой автолестницей, которая стоит на набережной Франсуа Миттерана и дотягивается до верхних окон Лувра. И вот по ней грабители забрались наверх. Пока мало что известно об их снаряжении, говорят только о небольших болгарках, которыми они разрезали витрину. Полный список похищенных предметов тоже еще не опубликован. Скорее всего, думаю, они утащили и какие-нибудь золотые монеты или статуэтки, то, что легко спрятать в карман и потом продать. Поскольку инцидент происходил в тот момент, когда Лувр был уже открыт, там были посетители, наверное, кто-то из них что-то видел и может поделиться этой информацией».

Арт-обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич допускает, что ограбление Лувра было заказным. По его словам, в таких случаях найти утерянные ценности становится почти невозможно: «Время от времени, раз в несколько лет случаются такие резонансные случаи. Из последних, что вспоминается, произошло ограбление одного из музеев в Нидерландах. До этого преступники проникли в Русский музей, просто окно выбили и залезли. Так что, в принципе, такие объекты от этого не застрахованы, несмотря на все современные системы слежения. Что же касается украденного, то, судя по тому, что целенаправленно забирали вещи, посвященные Жозефине и Наполеону, можно предположить, что это заказ.

Не исключено, что эти вещи и не всплывут больше. Потому что если это конкретный заказ, то коллекционер спрячет эти ценности в своем собрании.

В таком случае известно об этом, может быть, станет через много-много лет. Даже на "черном рынке" представить эти вещи нельзя, поскольку за ними будут следить очень внимательно. Сразу станет известно, если вдруг по рынку пойдет предложение купить эти предметы».

Как указал министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес, украденные украшения бесценны. “Ъ FM” попросил оценить стоимость похищенных вещей коллекционера антиквариата наполеоновской эпохи Александра Вихрова: «Еще в конце XVIII-начале XIX века князь Боргезе в Италии, между прочим, он и муж сестры Наполеона Полины, подкупал монахов, чтобы они воровали для него ценности в церквях. Ради его коллекции выламывали целые иконостасы. Много случаев, когда подобная кража совершается именно по заказу. Совсем недавний инцидент произошел, кстати, в той же Франции, в Национальном музее фарфора в Лиможе. Там прямо с выставки частной коллекции были украдены несколько вещей, которые оценивались примерно в €10 млн.

Но, конечно, нынешняя кража из Лувра — это нечто невероятное. Галерею Аполлон можно сравнить с Алмазным фондом, который находится в Кремле, или с Золотой кладовой в Эрмитаже. Там огромное количество разных сокровищ.

Преступники шли именно к витрине с ценностями, принадлежащими императорской семье. Это рождает надежду, что они будут сохранены, не переплавлены, не разбиты, как это очень часто бывало, когда такие сокровища попадали в руки случайным грабителям. Могу предположить, что эту часть коллекции можно оценить в €0,5 млрд».

Лувр неоднократно становился мишенью для воров. В 1911 году из музея украли «Мону Лизу» Леонардо да Винчи. Тогда сотрудник учреждения спрятался в шкафу и утром вынес картину под одеждой. Через два года он попытался продать ее во Флоренции, но похитителя арестовали. В 1983-м из музея исчезли два доспеха эпохи Ренессанса. Их вернули почти 40 лет спустя. В 1998-м преступники похитили картину Камиля Коро «Дорога в Севр». Несмотря на расследование, полотно так и не нашли.

Фотогалерея Секреты Лувра Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Один из самых знаменитых музеев мира изначально был крепостью, защищавшей подступы к острову Ситэ, где тогда был центр Парижа. По одной из версий, название «Лувр» появилось потому, что в округе водилось много волков, и ее называли «волчье место» — Лувения Фото: AP Карл V в 1317 году перестроил замок и крепость для себя, превратив их в королевский дворец. Примерно 16 королей и 20 архитекторов в разное время достраивали и конструировали Лувр. Самые известные среди них — архитекторы Пьер Леско, Луи Лево, Клод Перро, художники Пуссен, Романнели, Лебрен Фото: Global Look/ Russian Look При Людовике XIV, переехавшем в Версаль, Лувр перестал быть королевской резиденцией, в нем начали сдавать помещения для мастерских художников и квартирантов. В 1793 часть залов преобразовали, и для широкой публики впервые был открыт музей. Помещения ему передавались не сразу, а частично. Стройка внутри продолжалась, особенно за Лувр взялся Наполеон Бонапарт. При нем архитекторы Персье и Фонтен значительно увеличили площадь музея Фото: Global Look/ Russian Look В момент основания королевская коллекция насчитывала 2500 тыс. экспонатов. Для сравнения, сейчас в музее около 300 000 предметов искусств, из которых только 35 000 тыс. выставляются в залах Фото: AP Коллекция Лувра формировалась, как и архитектура, на протяжении столетий: «Джоконда» Леонардо да Винчи и «Прекрасная садовница» Рафаэля принадлежали еще Франциску I, который купил личное собрание художника после смерти Леонардо в 1519 году Фото: AP Особенно много картин попали в коллекцию в качестве трофеев армии Наполеона, например, после разграбления Венеции в 1798 году. После падения империи Бонапарта многие коллекции были возвращены, но половина захваченных в Италии шедевров так и осталась в Лувре Фото: AP Стройка в Лувре возобновилась в 1980-е, тогда стали осуществлять проект «Большой Лувр», инициативу президента Франсуа Миттерана. Архитектор Ео Минг Пей создал стеклянную пирамиду, ставшую новым входом в музей, три пирамиды поменьше вокруг, фонтан и бассейн. В создании пирамид применен специальный рецепт стекла, согласно которому конструкция излучает свет Фото: AP Одно из самых знаменитых похищений в Лувре — кража «Моны Лизы» Леонарда Да Винчи: в 1911 году итальянец Винченцо Перуджа, работавший в музее, похитил картину и увез ее в Италию. В ограблении подозревались поэт Гийом Аполлинер, художник Пабло Пикассо. Вор раскрыл себя, дав объявление о продаже в газете Фото: Reuters Пирамида – третий по популярности художественный объект среди посетителей музея после Моны Лизы и Венеры Милосской Фото: Reuters Лувр в цифрах: в 2012 году в музее было 9,7 млн. посетителей. Во дворце 403 комнаты, 410 окон и 3000 замков. В музее работают более 2 тыс. человек: среди них 1200 охранников, 65 кураторов и даже 48 пожарных Фото: Reuters Следующая фотография 1 / 10 Один из самых знаменитых музеев мира изначально был крепостью, защищавшей подступы к острову Ситэ, где тогда был центр Парижа. По одной из версий, название «Лувр» появилось потому, что в округе водилось много волков, и ее называли «волчье место» — Лувения Фото: AP Карл V в 1317 году перестроил замок и крепость для себя, превратив их в королевский дворец. Примерно 16 королей и 20 архитекторов в разное время достраивали и конструировали Лувр. Самые известные среди них — архитекторы Пьер Леско, Луи Лево, Клод Перро, художники Пуссен, Романнели, Лебрен Фото: Global Look/ Russian Look При Людовике XIV, переехавшем в Версаль, Лувр перестал быть королевской резиденцией, в нем начали сдавать помещения для мастерских художников и квартирантов. В 1793 часть залов преобразовали, и для широкой публики впервые был открыт музей. Помещения ему передавались не сразу, а частично. Стройка внутри продолжалась, особенно за Лувр взялся Наполеон Бонапарт. При нем архитекторы Персье и Фонтен значительно увеличили площадь музея Фото: Global Look/ Russian Look В момент основания королевская коллекция насчитывала 2500 тыс. экспонатов. Для сравнения, сейчас в музее около 300 000 предметов искусств, из которых только 35 000 тыс. выставляются в залах Фото: AP Коллекция Лувра формировалась, как и архитектура, на протяжении столетий: «Джоконда» Леонардо да Винчи и «Прекрасная садовница» Рафаэля принадлежали еще Франциску I, который купил личное собрание художника после смерти Леонардо в 1519 году Фото: AP Особенно много картин попали в коллекцию в качестве трофеев армии Наполеона, например, после разграбления Венеции в 1798 году. После падения империи Бонапарта многие коллекции были возвращены, но половина захваченных в Италии шедевров так и осталась в Лувре Фото: AP Стройка в Лувре возобновилась в 1980-е, тогда стали осуществлять проект «Большой Лувр», инициативу президента Франсуа Миттерана. Архитектор Ео Минг Пей создал стеклянную пирамиду, ставшую новым входом в музей, три пирамиды поменьше вокруг, фонтан и бассейн. В создании пирамид применен специальный рецепт стекла, согласно которому конструкция излучает свет Фото: AP Одно из самых знаменитых похищений в Лувре — кража «Моны Лизы» Леонарда Да Винчи: в 1911 году итальянец Винченцо Перуджа, работавший в музее, похитил картину и увез ее в Италию. В ограблении подозревались поэт Гийом Аполлинер, художник Пабло Пикассо. Вор раскрыл себя, дав объявление о продаже в газете Фото: Reuters Пирамида – третий по популярности художественный объект среди посетителей музея после Моны Лизы и Венеры Милосской Фото: Reuters Лувр в цифрах: в 2012 году в музее было 9,7 млн. посетителей. Во дворце 403 комнаты, 410 окон и 3000 замков. В музее работают более 2 тыс. человек: среди них 1200 охранников, 65 кураторов и даже 48 пожарных Фото: Reuters Смотреть

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Андрей Дубков