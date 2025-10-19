Власти Краснокамска выставили единственную гостиницу на продажу

Комитет земельных и имущественных отношений администрации Краснокамского округа инициировал продажу (приватизацию) единственной гостиницы в окружном центре. Как свидетельствует информация, опубликованная на электронной торговой площадке «Сбербанк АСТ», 100% долей в уставном капитале ООО «Гостиница “Кама”» оценены в 82,9 млн руб. Объект, построенный в 1962 году, располагается на проспекте Мира, 18, и имеет площадь 1,8 тыс. кв. м.

По данным «Ъ-Прикамье», местные власти давно рассматривали вариант продажи объекта, однако против этого решения выступала прокуратура. Якобы надзорный орган заявлял, что в случае чрезвычайной ситуации в муниципалитете может не хватить маневренного жилфонда.

ООО «Гостиница “Кама”» было зарегистрировано в 2022 году. Ведет деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания. Уставный капитал — 5,5 млн руб. Права учредителя осуществляет комитет земельных и имущественных отношений администрации Краснокамского округа. Генеральным директором является Асаф Фаррахов. В 2024 году чистая прибыль компании составила 2,5 млн руб., выручка — 22 млн руб. По данным официального сайта, отель располагает 46 номерами от «эконом» до «люкс» класса. Максимальная вместимость — 100 человек. Также в гостинице есть конференц-зал, зал переговоров и бильярд.