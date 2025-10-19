На Ставрополье в дорожной аварии пострадали подростки

В Туркменском округе Ставропольского края случилось дорожно-транспортное происшествие, в результате которого травмы получили два подростка. Об этом сообщает краевая Госавтоинспекция.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Бресонов, Коммерсантъ Фото: Андрей Бресонов, Коммерсантъ

По оперативным данным, авария произошла ночью 19 октября на трассе «Светлоград — Летняя Ставка — Кучерла». Водитель автомобиля «Лада Приора» допустил превышение скорости и не справился с управлением. «Из-за потери контроля машина съехала с дороги и опрокинулась», — пояснили в ГАИ.

В результате ДТП травмы получили девушка 22 лет и двое 15-летних пассажиров. Пострадавших доставили в Петровскую больницу.

По информации Госавтоинспекции Ставрополья, за рулем легкового автомобиля был 49-летний местный житель, со стажем вождения 17 лет и без злостных нарушений правил дорожного движения.

Сейчас инспекторы проводят проверку по факту ДТП, устанавливают все детали случившегося.

Ефим Мартов