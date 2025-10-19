Оренбургский газзавод после атаки Украины прекратил прием сырья из Казахстана

Оренбургский газоперерабатывающий завод после атаки беспилотников временно прекратил прием сырого газа с месторождения Карачаганак, сообщили в минэнерго Казахстана со ссылкой на ПАО «Газпром». В министерстве отметили, что информация о характере повреждений и сроках восстановления работы завода российской стороной им пока не предоставлена. Газоснабжение Казахстана не затронуто.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Атака украинских БПЛА на предприятие произошла впервые. До 1 января этого года Оренбургский газоперерабатывающий завод, являющийся крупнейшим в мире, участвовал в поставке газа в Европу через территорию Украины. После удара дрона на заводе, по словам губернатора Евгений Солнцева, «началось возгорание одного из цехов». По данным источника «Ъ», предприятие остановило часть мощностей по переработке газа для устранения последствий атаки БПЛА.

Сабрина Самедова