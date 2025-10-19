МВД назвало способы защитить устройства на Android от мошенников
Владельцам устройств на базе Android стоит отключать Bluetooth, чтобы снизить риск атак мошенников. Также рекомендуется отключить доступ к камере, микрофону и местоположению для приложений, которым эти данные не нужны. Об этом сообщило профильное управление МВД России по борьбе с киберпреступлениями.
Среди других способов обезопасить устройство:
- отключить функции «Включать Wi-Fi автоматически» и «Разрешить сети с шифрованием WEP»;
- включить показ уведомлений и конфиденциальной информации только после разблокировки устройства;
- установить минимальное время до блокировки экрана, чтобы снизить риск доступа злоумышленников к устройству;
- отключить функции показа паролей и добавления пользователя на заблокированном экране;
- использовать PIN, пароль или графический ключ для разблокировки устройства, а также установить PIN для сим-карты;
- сбросить рекламный идентификатор и удалить его, а также подключить функцию сканирования подозрительных приложений.
Подробнее об атаках злоумышленников на устройства — в материале «Ъ» «Непристойное приложение».