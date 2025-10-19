МВД назвало способы защитить устройства на Android от мошенников

Владельцам устройств на базе Android стоит отключать Bluetooth, чтобы снизить риск атак мошенников. Также рекомендуется отключить доступ к камере, микрофону и местоположению для приложений, которым эти данные не нужны. Об этом сообщило профильное управление МВД России по борьбе с киберпреступлениями.

Среди других способов обезопасить устройство:

отключить функции «Включать Wi-Fi автоматически» и «Разрешить сети с шифрованием WEP»;

включить показ уведомлений и конфиденциальной информации только после разблокировки устройства;

установить минимальное время до блокировки экрана, чтобы снизить риск доступа злоумышленников к устройству;

отключить функции показа паролей и добавления пользователя на заблокированном экране;

использовать PIN, пароль или графический ключ для разблокировки устройства, а также установить PIN для сим-карты;

сбросить рекламный идентификатор и удалить его, а также подключить функцию сканирования подозрительных приложений.

Подробнее об атаках злоумышленников на устройства — в материале «Ъ» «Непристойное приложение».