МВД назвало способы защитить устройства на Android от мошенников

Владельцам устройств на базе Android стоит отключать Bluetooth, чтобы снизить риск атак мошенников. Также рекомендуется отключить доступ к камере, микрофону и местоположению для приложений, которым эти данные не нужны. Об этом сообщило профильное управление МВД России по борьбе с киберпреступлениями.

Среди других способов обезопасить устройство:

  • отключить функции «Включать Wi-Fi автоматически» и «Разрешить сети с шифрованием WEP»;
  • включить показ уведомлений и конфиденциальной информации только после разблокировки устройства;
  • установить минимальное время до блокировки экрана, чтобы снизить риск доступа злоумышленников к устройству;
  • отключить функции показа паролей и добавления пользователя на заблокированном экране;
  • использовать PIN, пароль или графический ключ для разблокировки устройства, а также установить PIN для сим-карты;
  • сбросить рекламный идентификатор и удалить его, а также подключить функцию сканирования подозрительных приложений.

Подробнее об атаках злоумышленников на устройства — в материале «Ъ» «Непристойное приложение».

