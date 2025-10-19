Как в России появлялись семейные праздники

30 января 1998 года президент РФ Борис Ельцин подписал указ о праздновании Дня матери в последнее воскресенье ноября. Идея принадлежала комитету Госдумы по делам женщин, семьи и молодежи. Ранее такой праздник уже отмечался в ряде регионов РФ (Якутии, Башкирии, Челябинской области) по решению местных властей.

26 марта 2008 года комитет Совета федерации по социальной политике предложил праздновать 8 июля Всероссийский день супружеской любви и семейного счастья. В том же году праздник получил нынешнее название — День семьи, любви и верности. Он отмечается в день почитания памяти святых Петра и Февронии Муромских. 28 июня 2022 года праздник стал официальным после подписания президентом Владимиром Путиным соответствующего указа.

В июле 2021 года уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова предложила праздновать в России День отца. По ее мнению, праздник «подчеркнет роль мужчин в воспитании детей и будет способствовать сохранению традиционных семейных ценностей». 4 октября того же года Владимир Путин подписал указ о праздновании Дня отца в третье воскресенье октября.

9 октября 2025 года Мособлдума приняла закон об установлении в Подмосковье нового праздника — Дня многодетной семьи, его будут отмечать ежегодно 11 октября.

Кроме того, в России с участием госорганов отмечают международные семейные праздники Международный день защиты детей, Всемирный день родителей (оба 1 июня) и Международный день семей (15 мая).