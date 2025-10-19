Саратовский депутат поддержал новый способ повышения пенсий

Депутат Саратовской областной думы Вячеслав Калинин поддержал инициативу лидера партии «Справедливая Россия» Сергея Миронова, который предложил реформировать систему пенсионных начислений. По мнению господина Миронова, введение прогрессивной шкалы страховых взносов поможет увеличить пенсии.

Лидер СР критиковал текущую систему, где при доходе свыше 2,7 млн руб. ставка взносов снижается с 30% до 15%. Он посчитал это несправедливым и отметил, что это создает стимулы для завышения окладов.

Саратовский депутат Вячеслав Калинин обратил внимание, что индексация пенсий отстает от инфляции, а в накопительной системе много проблем. Он подчеркнул необходимость обеспечить достойные пенсии для граждан.

Нина Шевченко