Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Британия переходит на чистую энергетику, что создаст 400 тыс. новых рабочих мест

Правительство Великобритании обнародовало национальный план перехода на чистую энергетику. Он предполагает создание 400 тыс. рабочих мест к 2030 году. В список приоритетных профессий попали электрики, слесари, сантехники, сварщики, которым власти обещают высокую зарплату и достойные условия труда.

Под определение чистой энергетики попадают атомные, ветряные, солнечные и гидроэлектростанции. Их строительство и обслуживание потребует значительного роста квалифицированных кадров. Так, согласно отчету, к 2030 году количество слесарей-сантехников должно увеличиться вдвое по сравнению с 2023 годом, чтобы удовлетворить спрос отрасли, а сварщиков понадобится втрое больше.

«Наши планы помогут создать экономику, в которой не нужно будет уезжать из родного города, чтобы найти достойную работу,— заявил министр энергетики Великобритании Эд Милибанд.— Благодаря приверженности правительства идее чистой энергетики целое поколение молодых людей в наших промышленных центрах сможет получить хорошо оплачиваемую, стабильную работу: от сантехников до электриков и сварщиков».

Кирилл Сарханянц

Новости компаний Все