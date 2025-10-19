Угличские спортивные школы объединят в одно учреждение

В Угличе реорганизуют спортивную школу «Спарт» в форме присоединения к ней четырех учреждений. Соответствующее постановление глава Угличского округа Илья Филипцов подписал 1 октября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Администрация Угличского округа Фото: Администрация Угличского округа

К спортивной школе «Спарт» присоединят физкультурно-оздоровительный комплекс «Олимп», детско-юношескую спортивную школу Угличского муниципального района, спортивную школу «Витязь» и молодежный центр «Солнечный». Образуемое в результате реорганизации учреждение будет называться «Детско-юношеская спортивная школа. Центр молодежной политики и спорта».

Как пояснил глава администрации Угличского округа Илья Филипцов в ответ на возникшую обеспокоенность родителей воспитанников школы «Витязь», будет объединен административно-управленческий персонал учреждений.

«Сэкономленные средства останутся в учреждениях и будут направлены на повышение заработной платы тренеров. При этом весь тренерский состав будет сохранен полностью. За школой сохранится место размещения (Молодежный центр «Солнечный») со спортивным залом и всеми помещениями»,— прокомментировал господин Филипцов.

Он отметил, что дети продолжат заниматься по тем же адресам, что и прежде, и с теми же тренерами.

«Укрупнение юридических лиц расширит возможности для организации тренировочного процесса, возможность и пользования всех спортивных сооружений района»,— дополнил господин Филипцов.

20 октября он встретится с родителями воспитанников школы «Витязь» для разъяснения происходящих изменений.

Напомним, что в Ярославской области в настоящее время школы и детские сады объединяют в образовательные комплексы, продолжается объединение больниц. Целью этих изменений губернатор Михаил Евраев назвал борьбу с бедностью. По его словам, оптимизация управленческого и вспомогательного аппарата позволит повысить зарплату оставшимся, а также увеличить эффективность.

Алла Чижова