Медведев проконтролировал испытания ПВО в Капустином Яре

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев посетил полигон Капустин Яр в Астраханской области. Там прошли испытания новых образцов российского вооружения.

На совещании господин Медведев отметил, что продолжается работа над улучшением точности и дальности высокоточных средств поражения. По его словам, российская оборонная промышленность стремится создать новые возможности для уничтожения объектов противника, включая те, что находятся в глубине обороны.

Политик предложил обсудить вопросы производства вооружения для защиты российских населенных пунктов, включая гражданские объекты. Особое внимание он уделил развитию противовоздушной обороны и средств противодействия беспилотным летательным аппаратам. В ходе испытаний были представлены зенитно-пушечные и зенитно-пулеметные системы, дроны-перехватчики и другие виды вооружений.

Нина Шевченко