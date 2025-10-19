WSJ: технологические стартапы активно занялись антидроновой защитой

Технологические стартапы от Кремниевой долины до Европы активно занялись разработками систем противодроновой защиты, сообщает The Wall Street Journal (WSJ). Это произошло после случаев появления БПЛА над некоторыми городами и районами Европы в последние несколько недель.

Сообщается, что стартапы экспериментируют с системами, которые взрывают нежелательные дроны, стреляют в них дробью, картечью и даже сетями, слепят лазерами и глушат радиосигналы. «Перехват дронов очень сложен»,— цитирует WSJ Свена Крука, содиректора компании Quantum Systems, производителя разведывательных дронов, которая разрабатывает собственную систему перехвата. «В конечном счете, если это возможно, лучше всего (отследить.— “Ъ”) и захватить оператора дрона»,— отмечает глава Quantum Systems.

Так, например, шведский стартап Nordic Air Defence тестирует высокоманевренные снаряды-перехватчики весом всего 275 г, предназначенные для уничтожения дронов на скорости до 270 км/ч на высоте около 1800 м. Снаряды Kreuger-100 длиной менее 60 см можно запускать из ручных пусковых установок или из стационарных пусковых установок, вмещающих более десятка единиц. Компания планирует начать поставки своей продукции уже в следующем году. Американская компания Mara из Сан-Франциско, финалист недавнего конкурса инноваций Армии США и участник проекта Flytrap, разрабатывает компактные перехватчики дронов для критически важной инфраструктуры и военной техники, которые можно использовать даже в движении.

