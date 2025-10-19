Губернатор Вячеслав Федорищев поздравил футболисток «Крыльев Советов» с победой

В воскресенье, 19 октября, в рамках Суперлиги футболистки «Крыльев Советов» принимали «Ростов». Самарская команда победила со счетом 1:0.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Фото: пресс-служба правительства Самарской области Фото: Фото: пресс-служба правительства Самарской области

На игре присутствовал губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. Глава региона поздравил команду с победой.

«Крылья Советов» с 35 очками находятся на пятой позиции в турнирной таблице Суперлиги. «Ростов» с 11 баллами располагается на 12-м месте.

Андрей Сазонов