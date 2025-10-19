Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
«Тяжело видеть, как страна, которую ты любишь, скатывается к фашизму»

В США прошли массовые протесты против Дональда Трампа: реакция мировых СМИ

18 октября по всей Америке прокатились многомиллионные митинги против политики Дональда Трампа. Протестующие обвиняли президента в авторитаризме, нападках на СМИ и несогласных, сравнивая его с монархом и призывая соблюдать Конституцию.

Фото: Joel Martinez / The Monitor / AP

Фото: Joel Martinez / The Monitor / AP

Fox News (Нью-Йорк, США)

На фоне шатдауна протестующие по всей стране устроили митинги «Нет королям»

В субботу в ходе акции протеста «Нет королям» против администрации Трампа наблюдались значительные скопления людей в крупных городах, таких как Нью-Йорк и Вашингтон, и даже в Лондоне. Некоторые политики опасались, что марши могут сопровождаться насилием, однако никаких сообщений о беспорядках или арестах не поступало. Республиканцы утверждают, что протесты — это всего лишь попытка отвлечь внимание от текущей борьбы за прекращение работы правительства и успокоить избирателей.

CNN (Атланта, США)

Миллионы людей вышли на митинги против Трампа. Вот почему, по словам протестующих, они пришли на акции

В субботу по всей стране прошло более 2700 митингов «Нет королям» в знак протеста против того, что организаторы называют «авторитарной» политикой президента Дональда Трампа. Это больше, чем в июне, когда около 5 млн человек по всей стране вышли на улицы, чтобы выразить протест администрации Трампа. Как сообщила CNN одна из участниц протеста, 24-летняя Хейли, «тяжело видеть, как страна, которую ты любишь, скатывается к фашизму». По словам организаторов и официальных лиц, на субботних митингах присутствовало почти 7 млн человек, в том числе более 100 тыс. человек в Нью-Йорке. Наряду с более масштабными мероприятиями в крупных городах небольшие группы протестующих «Нет королям» появлялись вдоль оживленных магистралей, на небольших городских площадях и в муниципальных парках как в «красных», так и в «синих» штатах.

Аль-Джазира (Доха, Катар)

Миллионы протестующих в США проводят антитрамповские митинги «Нет королям»

Демонстрации прошли во всех штатах США. Люди осуждали жесткую политику Трампа, призывая к демократии и реформам. Демонстранты осудили силовые действия прореспубликанского миллиардера, включая нападки на СМИ, политических оппонентов и нелегальных иммигрантов. «Боритесь с невежеством, а не с мигрантами»,— было написано на одном из плакатов в Хьюстоне (штат Техас). Трамп отреагировал на субботние события, разместив на своей платформе Truth Social серию ИИ-видеороликов, в которых он представил себя королем.

The Guardian (Лондон, Великобритания)

Республиканцы в основном молчат, пока миллионы американцев протестуют против Трампа

Вместо каких-то провокаций по улицам прошли марширующие оркестры, протестующие несли огромные баннеры «Мы, народ» с цитатами из конституции США. Это была уже третья серия массовых митингов после возвращения Трампа в Белый дом. Она прошла на фоне приостановки работы правительства, которая не только привела к закрытию федеральных программ и служб, но и стала испытанием для баланса политических сил в США, поскольку агрессивная исполнительная власть противостоит Конгрессу и судам способами, которые, по мнению организаторов протестов, ведут страну к авторитаризму.

Подготовил Евгений Хвостик

Фотогалерея

«Нет королям»

Первые массовые протесты No Kings состоялись 14 июня, в день рождения Дональда Трампа и в день проведения военного парада в Вашингтоне. Тогда в более двух тысячах демонстраций участвовало около пяти миллионов человек

Первые массовые протесты No Kings состоялись 14 июня, в день рождения Дональда Трампа и в день проведения военного парада в Вашингтоне. Тогда в более двух тысячах демонстраций участвовало около пяти миллионов человек

Фото: Jim Vondruska / Reuters

Столкновения протестантов с конной полицией Лос-Анджелеса

Столкновения протестантов с конной полицией Лос-Анджелеса

Фото: Daniel Cole / Reuters

Акция «Нет королям» в Чикаго

Акция «Нет королям» в Чикаго

Фото: Jim Vondruska / Reuters

По данным организаторов, мероприятия под лозунгом «Нет королям» прошли во всех 50 штатах, а также городах по всему миру

По данным организаторов, мероприятия под лозунгом «Нет королям» прошли во всех 50 штатах, а также городах по всему миру

Фото: Daniel Cole / Reuters

Воздушный шар в виде 47-го президента США в Лос-Анджелесе

Воздушный шар в виде 47-го президента США в Лос-Анджелесе

Фото: Daniel Cole / Reuters

По сообщениям СМИ, американцы выражали недовольство рейдами миграционной и таможенной полиции США, размещением войск в городах страны, а также сокращением федеральных программ

По сообщениям СМИ, американцы выражали недовольство рейдами миграционной и таможенной полиции США, размещением войск в городах страны, а также сокращением федеральных программ

Фото: Daniel Cole / Reuters

«В США нет королей, а власть принадлежит народу» — главный лозунг акции

«В США нет королей, а власть принадлежит народу» — главный лозунг акции

Фото: Daniel Cole / Reuters

Демонстранты у мэрии Лос-Анджелеса

Демонстранты у мэрии Лос-Анджелеса

Фото: Daniel Cole / Reuters

Акция протеста в Сан-Франциско

Акция протеста в Сан-Франциско

Фото: Carlos Barria / Reuters

Полиция штата Иллинойс в Чикаго

Полиция штата Иллинойс в Чикаго

Фото: Jim Vondruska / Reuters

По сообщениям СМИ, толпы протестующих были неоднородными: среди участников были и родители с детьми в колясках, и пенсионеры, и люди с домашними животными

По сообщениям СМИ, толпы протестующих были неоднородными: среди участников были и родители с детьми в колясках, и пенсионеры, и люди с домашними животными

Фото: Daniel Cole / Reuters

Примерять на себя разные образы — одна из негласных традиций акций No Kings

Примерять на себя разные образы — одна из негласных традиций акций No Kings

Фото: John Rudoff / Reuters

Надувной воздушный шар, изображающий Дональда Трампа, в Калифорнии

Надувной воздушный шар, изображающий Дональда Трампа, в Калифорнии

Фото: Daniel Cole / Reuters

