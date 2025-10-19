В Дагестане организовали доследственную проверку по факту побоев в детсаде
Следователями СУ СК России по Республике Дагестан организовали доследственную проверку по информации о противоправных действиях в детском саду. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ
В сообщении говорится, что в ходе мониторинга средств массовой информации, сети Интернет и мессенджеров 17 октября 2025 года было выявлено сообщение о нанесении воспитательницей побоев воспитаннику одного из детсадов в Дербенте.
«По данному факту следователями следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан проводится доследственная проверка для выяснения всех обстоятельств», – подчеркивают в пресс-службе.
Здесь добавили, что по итогам этой проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.