В Дагестане организовали доследственную проверку по факту побоев в детсаде

Следователями СУ СК России по Республике Дагестан организовали доследственную проверку по информации о противоправных действиях в детском саду. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

В сообщении говорится, что в ходе мониторинга средств массовой информации, сети Интернет и мессенджеров 17 октября 2025 года было выявлено сообщение о нанесении воспитательницей побоев воспитаннику одного из детсадов в Дербенте.

«По данному факту следователями следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан проводится доследственная проверка для выяснения всех обстоятельств», – подчеркивают в пресс-службе.

Здесь добавили, что по итогам этой проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.

Ефим Мартов