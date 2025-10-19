Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В Кремле завершился XX сезон разводов пеших и конных караулов

В субботу, 18 октября, на Соборной площади Московского Кремля собралось несколько сотен москвичей и туристов, чтобы посмотреть 25-ю, заключительную в этом году, церемонию разводов конных и пеших караулов. В церемонии участвовали подразделения Федеральной службы охраны, рота специального караула Президентского полка, кавалерийский почетный эскорт Президентского полка и Президентский оркестр.

Военнослужащие во время церемонии развода пеших и конных караулов президентского полка

Военнослужащие во время церемонии развода пеших и конных караулов президентского полка

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Военнослужащие во время церемонии развода пеших и конных караулов президентского полка

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В нынешнем виде разводы караулов существуют с 2005 года (мероприятие проводится в полдень каждую субботу с апреля по октябрь). В этом году в программу были внесены изменения. Она стала длиннее, так как в нее включили новые элементы в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Обновилась и музыкальная заставка перед началом церемонии — в нее вошли старинный марш «Триумф победителей», марш «Победа» Альберта Арутюнова и марш «Служить России» Эдуарда Ханка. Программа музыкального сопровождения самой церемонии, состоящая из произведений русских и советских композиторов, старинных маршей, сигналов и кантов, дополнена фрагментом парадной фанфары Николая Самохвалова «9 мая» и «Кавалерийским маршем».

Военнослужащие выступили в церемониальной форме, созданной по образцам исторической формы к 100-летию празднования победы над Наполеоном в 1912 году. Специальный караул вооружен самозарядными карабинами Симонова образца 1945 года, а всадники — шашками кавалерийскими образца 1881 года, изготовленными в Златоусте.

В начале церемонии проходит развод роты Президентского полка. Она показывает элементы перестроений, военные приемы с оружием — оркестр меняет музыкальную тему после каждого показанного элемента перестроения. После этого на площадь выходит Почетный кавалерийский эскорт, он знаменит своей «конной каруселью» (на фото). Мероприятие подходит к концу после фразы: «Караулы, смирно!» Затем смолкает оркестр и звучит команда: «По местам несения службы — шагом марш!» Церемония завершается, площадь пустеет.

За время проведения церемонии она стала одной из визитных карточек Москвы. Посмотреть мероприятие в следующий раз посетители Кремля смогут уже в апреле 2026 года.

Полина Ячменникова

Разводы караулов проводились с апреля по октябрь

Основные элементы выступления пешего караула были утверждены в 2004 году

В 2019 году программа была дополнена. Например, в нее вошел специальный прием с оружием, который состоит из 20 элементов. Они выполняются без пауз, в быстром темпе всем составом пешего караула одновременно

В сегодняшнюю церемонию были включены новые элементы в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне

Военнослужащие президентского полка во время церемонии

Церемония развода пеших и конных караулов президентского полка ФСО на Соборной площади

В программу церемонии входят такие элементы как: «квадрат», «диагональ», «круг», «расческа», «реверс», «лабиринт», «ручей», «часы» и «крест»

Военнослужащие во время церемонии

Военнослужащие носят форму образца 1909-1912 годов, которая была создана в честь 100-летия Отечественной войны 1812 года

Военнослужащие вооружены самозарядными карабинами Симонова образца 1945 года

В церемонии участвуют лошади русской верховой, ганноверской и тракененской пород вороной и гнедой масти

Всадники вооружены кавалерийскими шашками образца 1881 года

Военнослужащие во время церемонии

Следующая церемония состоится весной 2026 года

Церемония развода пеших и конных караулов президентского полка ФСО на Соборной площади

Всего в этом году состоялось 25 церемоний

