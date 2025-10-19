В ДТП в Волгограде пострадали четыре пассажира «ГАЗели», проводится проверка

В ДТП в Красноармейском районе Волгограда пострадали четыре человека. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области.

Дорожная авария произошла в 10:30 сегодня, 19 октября, напротив дома № 68 по пр. Героев Сталинграда. Там столкнулись «МАН» и «ГАЗель».

Согласно предварительным сведениям, в результате аварии пострадали четыре пассажира «ГАЗели». Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего.

Павел Фролов