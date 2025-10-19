Трафик дублера Оренбургского тракта составит около 25 тысяч машин в сутки

Среднесуточная интенсивность движения по строящемуся дублеру Оренбургского тракта составит около 25 тысяч автомобилей в сутки, с потенциалом увеличения до 40 тыс. Об этом сообщает «Татар-информ».

Проект сократит маршрут от федеральной трассы М12 до Казани на 26 километров и уменьшит время в пути на 20,4 минуты. Ожидается, что новая дорога увеличит грузооборот транспорта на 10 млн тонн в год благодаря развитию промышленных зон и логистических центров в Лаишевском районе, а также перераспределению транзитных маршрутов.

Дорога начнется на первой развязке трассы М12 с Атабаевским трактом, пройдет мимо объектов концерна «Дорхан», у окраин сел Столбище, Усады и поселка Мирный и войдет в Казань.

Влас Северин