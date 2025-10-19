Отбывающая срок за ДТП экс-полицейская Кузбасса отсудила обратно автомобиль

Восьмой кассационный суд общей юрисдикции вынес решение вернуть бывшей сотруднице полиции Кузбасса Оксане Князевой автомобиль, ранее конфискованный у нее по делу о ДТП со смертельным исходом.

«Приговор Мариинского городского суда Кемеровской области от 3 декабря 2024 года в отношении Князевой Оксаны Викторовны в части разрешения вопроса о судьбе вещественного доказательства — транспортного средства — отменить. Автомобиль возвратить по принадлежности», — указывается в решении кассационного суда.

События, о которых идет в деле речь, произошли 3 августа 2024 года в Мариинске. По версии следствия, сотрудница следствия местного ОМВД на автомобиле Mitsubishi Lancer сбила 73-летнего мужчину, который шел по обочине с велосипедом. Пенсионер от полученных травм скончался до приезда бригады врачей. Экспертиза показала, что виновница ДТП была пьяна.

В декабре 2024 года по делу состоялся суд. Бывшая сотрудница полиции признала вину, но от дачи показаний отказалась, воспользовавшись ст.51 Конституции РФ. Горсуд Мариинска назначил ей пять с половиной лет в колонии-поселении и конфисковал в доход государства автомобиль Mitsubishi Lancer, как средство совершения преступления.

В кассационной жалобе осужденная указала, что не согласна с приговором, считая его незаконным и необоснованным в части конфискации принадлежащей ей машины.

Илья Николаев