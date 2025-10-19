Артем Жога и губернаторы поздравили уральцев с Днем отца

Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе (УрФО) Артем Жога и губернаторы регионов, входящих в УрФО, поздравили уральцев с Днем отца.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Полпред президента России в Уральском федеральном округе Артем Жога

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Полпред президента России в Уральском федеральном округе Артем Жога

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Отцовство — важный этап в жизни каждого мужчины. Рождение детей — это счастье и высокая ответственность. Момент, когда личные интересы и амбиции отходят на второй план, ведь на первое место выходит воспитание маленького человека»,— отметил господин Жога.

Он рассказал, что когда родился его сын Владимир Жога, позже ставший Героем ДНР и России, то ему пришлось «много работать, чтобы купить квартиру».

«Родительская забота — это не только необходимость накормить и обуть: важно показать новому поколению правильные ориентиры в жизни, установить доверительные отношения и передать любовь к Родине»,— подчеркнул полпред.

Губернатор Свердловской области Денис Паслер вспомнил, как его воспитывал отец. «Отец для нас — троих сыновей — сделал многое. Он передал знания, практические навыки, свое стремление узнавать новое и упорно добиваться цели. Мы навсегда усвоили правила: любить свою землю, быть честными, держаться своих принципов и отстаивать их»,— написал господин Паслер в telegram-канале.

Губернатор Тюменской области Александр Моор в поздравлении рассказал о тех, кто недавно получил награды общественного признания «Отец солдата». Среди них — родители участников СВО.

«Как отец, могу сказать, что видеть, как растут твои дети, как они учатся, радуются, преодолевают трудности, — это ни с чем не сравнимое чувство. Важно помнить, что лучший пример для них — это наша собственная жизнь, наши поступки, наши ценности»,— написал губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Руслан Кухарук.

Указ об учреждении Дня отца 4 октября 2021 года подписал президент России Владимир Путин. Праздник посвящен роли отца в укреплении семьи и воспитании детей. В России его отмечают в третье воскресенье октября.

Алексей Буров