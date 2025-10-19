Жители Подольска остались без горячей воды, света и отопления из-за аварии

В Подольске в 11:30 мск возникли перебои с электроснабжением, подачей горячей воды и отоплением. По состоянию на 13:56 восстановительные работы были частично завершены. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Без света и горячей воды по-прежнему остаются жители 34 многоквартирных домов на Красногвардейском бульваре и 18 домов на Октябрьском проспекте. Подача отопления еще не восстановлена в двух домах — на улице Ленина и на улице Железнодорожной.

Электроснабжение отключалось еще в трех домах, а также на тепловых станциях «Кузнечики» и «Центральный». Его подачу восстановили в течение полутора часов.