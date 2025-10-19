Германия отзывает своего посла из Грузии

Германия решила отозвать своего посла в Грузии Петера Фишера. Такое заявление опубликовало Министерство иностранных дел Германии в X.

«Руководство Грузии уже много месяцев разжигает ненависть против ЕС и лично посла Германии. В связи с этим было принято решение отозвать Фишера для консультаций и обсуждения дальнейших шагов»,— сообщили в МИД Германии. Там отметили, что 20 октября Совет Европейского союза рассмотрит эту ситуацию.

Весной 2024 года парламент Грузии принял закон «О прозрачности иностранного влияния», что вызвало критику со стороны ЕС. Немецкий посол Петер Фишер заявил, что этот закон может поставить под угрозу получение Грузией статуса кандидата на вступление в Евросоюз. Кроме того, он неоднократно публично критиковал грузинские власти за отступление от демократических принципов и европейских ценностей.