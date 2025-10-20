Частный спрос не удержал роста

По оценке Альфа-банка, сделанной в том числе на основе данных Сбериндекса, в сентябре номинальные потребительские расходы выросли на 11% год к году, а оборот розницы — на 10%. Совокупное же потребление за девять месяцев увеличилось на 11,7%. Аналитики банка отмечают, что к сентябрю население реализовало около 73% своих годовых расходов, но траты до конца года могут ускориться из-за ожидаемого повышения ставки НДС с 20% до 22% с января 2026 года.

Потребительскую активность продолжает поддерживать рост доходов и занятости. Спрос на рабочую силу остается высоким: число вакансий в сентябре увеличилось на 1% за месяц, а в логистике — сразу на 12%, отмечают аналитики банка. Одновременно усилились инфляционные риски. Инфляция ускоряется главным образом из-за подорожания бензина: в последнюю неделю месяца цены на топливо выросли на 0,8% — это максимум с начала 2024 года.

Поддерживает спрос и кредитная активность. В августе розничное кредитование ускорилось — совокупный портфель вырос на 0,9% за месяц против 0,5% в июле, неипотечные займы показали рост впервые с начала года. По данным ЦБ, восстановление потребительского кредитования в сентябре продолжилось — портфель вырос на 0,7%.

В четвертом квартале Альфа-банк ожидает роста потребления на 11,4% год к году, а оборота розницы — на 10,3%. Наиболее динамичными останутся траты на общественное питание и услуги. Дополнительный всплеск спроса возможен в промтоварном секторе — прежде всего в продажах автомобилей, бытовой техники и одежды. Как отмечают аналитики, эффект опережающих покупок перед повышением НДС уже проявляется и, как и в 2018 году, способен заметно, но краткосрочно подстегнуть розничные обороты в ноябре—декабре. После исчерпания этого эффекта потребительская активность, вероятно, вернется к умеренной динамике начала 2025 года.

Данные Сбериндекса также фиксировали всплеск потребления граждан в начале октября, однако на неделе с 6 по 12 октября реальное потребление оказалось ниже прошлого года на 0,8%, замедление годового роста к прошлой неделе в реальном выражении впервые за год составило 2,8 процентного пункта (п. п.), в номинальном — 3 п. п. В номинальном выражении замедление затронуло все основные виды расходов: продовольственных — на 3,2 п. п., до 6,1%, «непродов» — на 0,8 п. п., до 7,1%, услуг — на 3,6 п. п., до 10,2%.

Артем Чугунов