В Татарстане хотят увеличить прожиточный минимум на тысячу рублей в 2026 году

Правительство Татарстана планирует повысить прожиточный минимум на 2026 год до 16 098 руб. Это увеличение на 1 тыс. руб. по сравнению с текущим уровнем. Постановление проходит антикоррупционную экспертизу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане в 2026 году планируют увеличить прожиточный минимум на тысячу рублей

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ В Татарстане в 2026 году планируют увеличить прожиточный минимум на тысячу рублей

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Согласно документу, для трудоспособного населения прожиточный минимум составит 17 547 руб., для пенсионеров — 13 844 руб., для детей — 15 615 руб. Это часть стратегии поддержки различных категорий населения.

На 2025 год прожиточный минимум в Татарстане был увеличен до 15 073 руб., что почти на 2 тыс. руб. больше по сравнению с предыдущим годом.

Влас Северин