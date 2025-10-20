Госдума предлагает ограничить срок действия электронных повесток в военкомат 30 днями

Комитет Госдумы по обороне одобрил ко второму чтению поправки в законы «О воинской обязанности и военной службе» и «Об альтернативной гражданской службе». В их числе — изменения в ст. 7.1 закона о воинской обязанности, посвященную временным мерам по обеспечению явки по повесткам в военкомат.

Действующая редакция статьи запрещает гражданину выезжать из РФ со дня размещения электронной повестки в общедоступном цифровом реестре. Глава думского комитета по обороне Андрей Картополов и его заместитель Андрей Красов (оба — ЕР) предложили ограничить срок действия цифровой повестки 30 днями. Ранее такой нормы в законе не было.

Поправки предлагается внести ко второму чтению в законопроект, который вводит круглогодичный призыв вместо традиционного весеннего и осеннего (принят Госдумой в первом чтении 24 сентября). В течение года новобранцы будут проходить медкомиссии и психологический отбор, а в войска отправляться по традиционной схеме: в апреле—июле и октябре—декабре. Такой порядок позволит равномерно распределить нагрузку на военкоматы, считают депутаты.

В рамках подготовки ко второму чтению Андрей Картополов и Андрей Красов также предложили дополнить законопроект нормой о том, что призывная комиссия может принять решение об освобождении призывника от службы в армии или предоставлении отсрочки без его личной явки в военкомат.

Комитет по обороне предлагает рассмотреть законопроект на планерном заседании Госдумы 21 октября.

29 сентября, напомним, президент Владимир Путин подписал указ о проведении осеннего призыва. В его рамках в войска отправятся 135 тыс. человек. По словам начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Евгения Бурдинского, в четырех регионах призывать новобранцев будут лишь с помощью электронных повесток: в Москве, Республике Марий Эл, а также Рязанской и Сахалинской областях. При неявке в военкомат в течение 20 дней уклониста могут оштрафовать на сумму до 30 тыс. руб., а также запретить водить автомобиль, заключать сделки с недвижимостью и получать кредиты.

Александр Воронов