Сервисы кикшеринга завершают сезонную работу в ряде городов

Кикшеринговые компании начали закрывать сервисы по прокату электросамокатов в связи с ухудшением погоды.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

Whoosh, рассказали “Ъ” в компании, завершил работу в Омске, Якутске, Мурманске, Архангельске, Йошкар-Оле, Стерлитамаке, Перми, Сызрани и Нефтеюганске. «В Нижнем Новгороде, Челябинске и Тюмени сезон должен был завершиться 15 октября, но везде из-за теплой погоды принято решение о его продлении,— пояснили в Whoosh.— В городах Урала — до конца месяца, в Нижнем Новгороде — до похолодания».

«Яндекс» завершил сезон в Липецке, Туле, Челябинске, Нижнем Новгороде, Пензе, Новосибирске, Кронштадте, Череповце, Саранске и Всеволожске. «МТС.Юрент» сообщил о закрытии сервиса в Новосибирске, Омске, Томске, Сургуте, Барнауле и ряде других небольших городов. «При определении дат завершения сезона отталкиваемся от погодных условий,— рассказали “Ъ” в компании.— Как только начинаются заморозки, наледь, появляется снежный покров — мы уходим на "зимовку". Как правило, раньше всего сезон мы завершаем в Сибири, в городах Урала самокаты могут ездить до конца октября — начала ноября. В Центральной части России сервис работает, как правило, до середины ноября».

В ряде регионов отсутствие снежного покрова позволяет работать круглый год, отметили в «МТС.Юрент»: самокаты круглогодично доступны на юге, в городах Краснодарского края. Whoosh работает круглогодично в Сочи, Краснодаре, Анапе, Ростове-на-Дону и Калининграде.

Власти Москвы и Санкт-Петербурга дат завершения сезона кикшеринга пока не называли.

По данным Научного центра безопасности дорожного движения МВД, за шесть месяцев 2025 года зафиксировано 1,5 тыс. аварий с участием «средств индивидуальной мобильности» (электросамокатов и т. д.), в которых погибло 23 человека и 1,57 тыс. ранено. В 53,6% аварий участвовали прокатные электросамокаты.

Иван Тяжлов