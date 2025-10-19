На Кубани врача осудили за гибель ребенка-инвалида от отсутствия лекарства

В Краснодаре вступил в силу приговор в отношении врача Ивана Петрачкова, признанного виновным в смерти ребенка—пациента психоневрологического интерната. Доктор Петрачков приговорен к одному году ограничения свободы и освобожден от наказания по сроку давности.

Психиатр Иван Петрачков работал в государственном бюджетном учреждении социального обслуживания Краснодарского края «Кропоткинский детский дом-интернат для умственно отсталых детей». Работая в отделении медико-социальной реабилитации, врач был совместителем в отделении «Милосердие». С июля 2017 года под его наблюдением в отделении «Милосердие» находился ребенок с тяжелой патологией, нуждающийся в противосудорожной терапии. Зная об отсутствии в отделении необходимого препарата, врач Иван Петрачков своевременно не заказал лекарство в резервном фонде и не назначил пациенту замену, говорится в приговоре. В сентябре 2017 года несовершеннолетний пациент скончался.

Следствие установило, что между дефектами оказания медицинской помощи, выразившимися в длительном отсутствии противосудорожной терапии, и гибелью ребенка имеется прямая причинно-следственная связь. Кропоткинский горсуд признал Ивана Петрачкова виновным в причинении смерти по неосторожности (ч. 2 ст. 109 УК РФ) и назначил ему наказание в виде года ограничения свободы. Врач обжаловал решение в Краснодарском краевом суде, указав на то, что он не был официально трудоустроен в отделении «Милосердие» и не мог нести ответственность за пациентов. Апелляционная инстанция отклонила этот довод, указав на то, что трудовой договор считается заключенным с момента выхода сотрудника на работу.

Анна Перова, Краснодар