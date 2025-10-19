Число отравившихся японской кухней в Улан-Удэ выросло до 49 человек

В Улан-Удэ увеличилось число отравившихся готовой едой до 49 человек. Об этом сообщила министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова в Telegram-канале. Из них 40 человек, включая 22 ребенка, госпитализированы, один пациент находится в реанимации в тяжелом состоянии.

По словам госпожи Лудуповой, у 11 пациентов лабораторно подтвердили сальмонеллез. Все заболевшие употребляли продукцию одной из торговых сетей — в частности, онигири и шаурму, изготовленные компанией «Восток». В цеху предприятия выявлены нарушения санитарных норм. Некоторые пострадавшие жаловались на рвоту с кровью, а одна из отравившихся матерей не может кормить грудью ребунка из-за употребления сильнодействующих препаратов.

Медицинская помощь всем пострадавшим оказывается в полном объуме. В инфекционной больнице Улан-Удэ подготовлено 120 коек, врачи работают в усиленном режиме. Состояние большинства пациентов стабильное и улучшается, заявила министр.