Путин поздравил россиян с Днем отца

Президент России Владимир Путин поздравил жителей страны с Днем отца. По словам главы государства, этот праздник пользуется широкой общественной поддержкой. Его цель — подчеркнуть роль отца в воспитании подрастающего поколения.

«Очень важно, чтобы сегодня мужчины, молодые люди стремились соответствовать этому высокому званию — берегли семейные устои, были тружениками и мудрыми наставниками, надежной опорой и старшими товарищами»,— отметил господин Путин (цитата по сайту Кремля).

Отдельно президент поздравил с праздником участников специальной военной операции: «Мы искренне гордимся вашей стойкостью, отвагой и мужеством».

День отца отмечается в России с 2021 года каждое третье воскресенье октября. Праздник был введен для «укрепления института семьи и повышения значимости отцовства в воспитании детей».