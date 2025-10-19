Риску снизили оценку

На минувшей неделе фонды высокодоходных облигаций и фонды emerging markets показали рекордный отток за шесть месяцев. В общей сложности клиенты таких фондов забрали около $5 млрд. «Медвежья» игра инвесторов вызвана сильной переоцененностью таких бумаг за месяцы масштабного притока инвестиций, притом что риски таких инвестиций остаются высокими. О последнем напомнило несколько банкротств в США, от которых пострадали не только региональные, но крупные банки.

Международные инвесторы сократили объемы новых инвестиций в облигации, свидетельствуют данные Emerging Portfolio Fund Research (EPFR). По оценке “Ъ”, основанной на отчетах Bank of America (BofA, учитывает данные EPFR), суммарный объем средств, поступивших во все мировые фонды облигаций за неделю, закончившуюся 15 октября, составил $5,8 млрд. Это более чем в четыре раза меньше результата предшествующей недели. Тем не менее текущая неделя стала 25-й подряд, когда инвесторы наращивали вложения в такие фонды облигаций, и за это время объем инвестиций превысил $465 млрд.

После затянувшегося ралли, как отмечает портфельный управляющий Astero Falcon Алена Николаева, инвесторы сбавили обороты инвестиций даже в качественный долг. Как итог вложения в облигации инвестиционного уровня (IG Bonds) упали вдвое, до $8,3 млрд. Отдельные категории фондов даже столкнулись с чистыми продажами. Наибольший объем средств был при этом выведен из фондов, ориентированных на высокодоходные облигации (HY Bond), а также бумаги компаний из развивающихся стран. На минувшей неделе, по данным EPFR, клиенты таких фондов вложили соответственно $3,2 млрд и $1,7 млрд против чистых покупок на $2,3 млрд и $1,7 млрд неделей ранее.

5,8 миллиарда долларов составил суммарный объем средств, поступивший во все мировые фонды облигаций за неделю, закончившуюся 15 октября 2025 года, по данным EPFR

В последний раз мировые инвесторы распродавали бумаги таких фондов облигаций в первой декаде апреля. Тогда в связи с объявлением президентом США Дональдом Трампов тарифов против всех основных торговых партнеров инвесторы вывели из них соответственно $4,7 млрд и $3,1 млрд., а все облигационные фонды лишились $20 млрд.

Текущие оттоки, как считает инвестиционный аналитик Skyfort Capital Федор Гильмуллин, могли быть связаны и с разбалансировкой на фоне временных факторов масштабных размещений гособлигаций США и ЕС, которые создают фискальный навес над рынком. Тем более что за последние месяцы спреды по корпоративным бондам сузились до 20-летних минимумов. Например, разрыв доходностей между HY и Treasuries опускался ниже 3 п. п., а между HY и IG Bonds — до 2 п. п. «Фактически произошло вымывание премии за риск. При этом доходности госбумаг остаются в диапазоне 4–5%, поэтому смысла держать более рискованный или вообще мусорные долг ради 150–200 б. п. доходности как будто и нет»,— отмечает Алена Николаева.

Переоценке рисков облигаций эмитентов разного кредитного качества способствовал крах в США автокредитора Tricolor Holdings и банкротство поставщика автозапчастей First Brands.

Хотя произошли данные события в сентябре, на минувшей неделе несколько крупных кредиторов этих компаний заявили, что пострадали от этих банкротств. В частности, JPMorgan и Fifth Third Bancorp сообщили о сотнях миллионов долларов совокупных убытков, связанных с Tricolor, а Jefferies Financial Group Inc. сообщила о риске, связанном с First Brands. По словам портфельного управляющего по глобальным рынкам General Invest Михаила Смирнова, на рынке вновь заговорили о риске коллапса региональных банков, аналогичном тому, что был весной 2023 года, когда лопнул Silicon Valley Bank. «На уровне системных показателей как будто пока спокойно, но сам факт дефолтов после полугода рекордных сужений спредов — это такой отрезвляющий ушат холодной воды для всех рискованных кредитных историй»,— отмечает госпожа Николаева.

В сложившихся условиях, как и весной текущего года, мировые инвесторы нарастили вложения в золото. По итогам минувшей недели чистые вложения в «золотые» фонды составили $4,5 млрд, что более чем вдвое выше объема инвестиций неделей ранее. В итоге на минувшей неделе цена золота каждый день устанавливала новый максимум, достигнув в пятницу отметки $4380 за тройскую унцию. Даже с учетом последующей коррекции и отката до $4250 за унцию с начала недели она выросла на 5,8%. Помимо золота, как отмечает руководитель отдела анализа акций Sirius Capital Анна Казарян, были сильные притоки на неделе в фонды акций на ралли инвестиций в ИИ-сектор, с одной стороны, и ротации с рынка акций США на рынки развивающихся стран — с другой. По данным BofA, чистые вложения в фонды технологических компаний составили $10,4 млрд.

Виталий Гайдаев