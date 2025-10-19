В ретростиль уходят с головой

Продажи высоких меховых шапок «из восьмидесятых» подскочили в три раза. Селлеры говорят о росте интереса к так называемым бояркам и кубанкам. На маркетплейсах цены на эти головные уборы стартуют от 1 тыс. руб. за изделия из эко-меха и доходят до 50 тыс. руб. за экземпляры из соболя и норки. Telegram-каналы напоминают о старых групповых фото, которые делали в женских коллективах: даже в помещении не принято было снимать символ статуса и достатка.

Шапки некоторых брендов точь-в-точь повторяют дизайн 40-летней давности. И спрос на них продолжает расти, говорит представитель компании Wildberries и Russ Дмитрий Борщевский: «Мы действительно фиксируем резкое увеличение спроса на меховые шапки в ретро-стиле. Например, за первые девять месяцев текущего года оборот "боярок" увеличился на 190% как по общей сумме продаж, так и в натуральном выражении, то есть по количеству проданных штук. Продажи шапок-"кубанок" выросли еще заметнее, хотя и сопоставимо с "боярками": 212% по обороту и 204% в натуральном выражении. При этом первые покупают почти в два раза чаще. Папахи также пользуются повышенным спросом, рост оборота превысил 150%. А вот средний чек на "кубанки" и "боярки" за этот период практически не изменился и остался на уровне прошлого года».

Тренд Slavic core завирусился еще пару лет назад. Основным атрибутом в популярных роликах была объемная шапка из песца или лисы. С тех пор российские масс-маркет бренды начали внедрять в свои коллекции переосмысленные модели в более демократичном исполнении. Но создание образа «богатой русской» в этом году также может пригодиться лишь для соцсетей, считает стилист Влад Лисовец: «Еще не так холодно, но вы нигде не увидите на молодежи подобных головных уборов. Это все какие-то тренды, которые не выходят за рамки разговоров. Для того чтобы говорить, что это действительно так, мы должны увидеть это в городе. На сегодняшний день мы не встречаем ни кокошников в метро и автобусах, ни эти шапки боярские. Поэтому давайте дождемся зимы. Я думаю, что речь, скорее, про то, чтобы в социальных сетях снять ироничный ролик в такой шапке. Но сомнительно, чтобы какая-то молодая девушка в 20 лет вышла в ней на улицу. Мы, имея славянскую внешность, всячески пытаемся стать немножко другими. Поэтому девушки рисуют брови, наращивают ресницы для того, чтобы быть более сочными.

Такая шапка откидывает нас в историю. И мало кто из молодежи захочет прямо выглядеть суперстаромодно. Да, ее стилизовать можно, это выглядит прикольно. При этом действительно есть мода на восьмидесятые-девяностые, возвращаются вот эти бабулины, мамины шубы».

Сезон огромных меховых шапок в этом году открыла бывший главный редактор российской версии журнала Elle Екатерина Мухина. Она появилась в головном уборе, закрывающем лицо, на гала-вечере BoF 500.

Юлия Савина