Москвич лишился почти полумиллиарда рублей из-за кибермошенников

Самая высокая сумма ущерба по кибермошенничеству в Москве составила 450 млн руб. Об этом «Интерфаксу» заявил начальник управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД России по Москве Антон Кононенко.

Рекордный по ущербу случай кибермошенничества в Москве произошел весной этого года, отметил господин Кононенко. По его словам, в последнее время киберпреступления совершаются на суммы от миллиона рублей и выше, тогда как мелкие случаи практически исчезли.

«Если раньше мы расследовали преступления с ущербом 15, 20 и 50 тыс. рублей, то сейчас практически все преступления относятся к категориям тяжких и особо тяжких — их порядка 80%»,— заявил Антон Кононенко. Он отметил, что «тяжкими» считаются преступления, совершенные на сумму от 250 тыс. руб.

В современных схемах мошенники используют психологические методы и социальную инженерию, чтобы завоевать доверие жертвы, добавил Антон Кононенко. Он подчеркнул, что преступники под разными предлогами могут заставить человека взять кредиты, если у него нет денег на карте. Кроме того, мошенники способны вынудить заложить автомобиль или продать свою квартиру.