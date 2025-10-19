На обновление схем водоотведения в Чебоксарах выделили 23,5 млн рублей

На актуализацию схемы водоснабжения и водоотведения Чебоксар выделили 23,5 млн руб. Соответствующий тендер размещен на портале госзакупок.

Исполнителю предстоит также разработать схему водоотведения поверхностных сточных вод, а также создать муниципальную информационную систему городского округа на период до 2040 года.

Все работы должны быть выполнены до 1 декабря 2027 года. Заказчиком проекта выступает «Управление ЖКХ и благоустройства» города.

Влас Северин