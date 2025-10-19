Вылет самолета из Челябинска в Минск задерживается на 13 часов

В аэропорту Челябинска отправление самолета в Минск задерживается на 13 часов. Причиной стало позднее прибытие авиарейса. Информация размещена в онлайн-табло аэропорта.

Самолет в Минск должен был вылететь 19 октября в 8:15, однако время отправления изменилось на 21:20. Авиарейс выполняет компания Red Wings. В онлайн-табло также указано, что самолет из Минска все еще не прилетел в Челябинск. Его ждали в 7:15, но ориентировочно он теперь прибудет в 20:25.

Ольга Воробьева