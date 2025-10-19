В Сосновском районе водитель легковушки сбил насмерть пешехода

На автодороге в Сосновском районе Челябинской области легковой автомобиль сбил 52-летнего пешехода. Он скончался на месте от полученных травм, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции региона.

Авария произошла поздно вечером 18 октября на 15 километре автодороги Долгодеревенское – Аргаяш – Кыштым. За рулем Honda CR-V был 23-летний водитель. Он наехал на пешехода, когда тот шел по проезжей части навстречу движения транспорта.

ГАИ проводит проверку и устанавливает причины произошедшего.

Ольга Воробьева