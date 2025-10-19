Пьяный водитель без прав наехал на пятерых пешеходов в Ижевске

В Ижевске 23-летний водитель автомобиля Volkswagen Passat не справился с управлением и совершил наезд на пятерых пешеходов, включая 15-летнего подростка и двух девочек 9 и 12 лет, а также женщин 38 и 73 лет. Как сообщает 1-й отдел Госавтоинспекции Удмуртии ДДТ произошло 19 октября, около 10 часов, на ул. Удмуртской.

Все пострадавшие получили травмы различной степени тяжести. Установлено, что водитель не имел водительских прав и находился в состоянии алкогольного опьянения. В салоне автомобиля также находился нетрезвый владелец транспортного средства.

На обоих составлены административные протоколы, автомобиль помещен на специализированную стоянку. Проводится проверка для установления обстоятельств происшествия.

Анастасия Лопатина