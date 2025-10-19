Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В Северной Осетии построили и отремонтировали 420 км дорог

За последние годы в Республике Северная Осетия-Алания построено, реконструировано и отремонтировано 420 км региональных и межмуниципальных дорог и около 170 км городских улиц. Об этом глава региона Сергей Меняйло написал сегодня в своем Telegram-канале, поздравляя работников дорожного хозяйства с профессиональным праздником, который отмечается в стране 19 октября.

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

«В этом году работы ведутся на 17 объектах, 14 из них уже завершены, – уточнил Сергей Меняйло. – Приведено в порядок более 45 км дорог. Особое внимание было уделено магистралям, которые связывают районы и города республики».

По его словам, многие специалисты дорожной отрасли встречают свой профессиональный праздник на рабочем месте. «За перечисленными цифрами стоит их ежедневный труд и самоотдача», – резюмировал глава РСО-Алания.

Ефим Мартов

