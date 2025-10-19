В Северной Осетии построили и отремонтировали 420 км дорог
За последние годы в Республике Северная Осетия-Алания построено, реконструировано и отремонтировано 420 км региональных и межмуниципальных дорог и около 170 км городских улиц. Об этом глава региона Сергей Меняйло написал сегодня в своем Telegram-канале, поздравляя работников дорожного хозяйства с профессиональным праздником, который отмечается в стране 19 октября.
Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ
«В этом году работы ведутся на 17 объектах, 14 из них уже завершены, – уточнил Сергей Меняйло. – Приведено в порядок более 45 км дорог. Особое внимание было уделено магистралям, которые связывают районы и города республики».
По его словам, многие специалисты дорожной отрасли встречают свой профессиональный праздник на рабочем месте. «За перечисленными цифрами стоит их ежедневный труд и самоотдача», – резюмировал глава РСО-Алания.