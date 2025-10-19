«Слушая музыку, мы становимся музыкой»

Обозреватель “Ъ FM” Анна Кулецкая рассказывает о том, каковы возможности человека и как ими можно управлять.

Дофамин начали связывать с удовольствием и наградой в середине XX века, после он стал чуть ли не иконой. Стоит полистать соцсети, и наберется тысячи советов, как стимулировать выброс нейромедиатора: от покупки яркой одежды, биодобавок до сокращения потребления сахара и драмы в жизни. Прямо сейчас исследователи Калифорнийского университета в Сан-Франциско проводят глобальное изучение человеческого благополучия. В связке с тем, как на это состояние влияют ежедневные так называемые маленькие акты радости. В проекте Big Joy регистрация бесплатная, и в течение недели ежедневно авторы предлагают пятиминутный микродозинг счастья. Например, послушать детский смех, полюбоваться цветком во время прогулки, посмотреть вдохновляющий фильм или, пересилив себя, сделать что-то приятное для другого.

Участники, которые переживают трудные времена и уже прошли свою первую неделю, отметили, что их состояние улучшилось. А ученые уверены, что это значит только одно: у человека больше полномочий в управлении своим счастьем, чем он считает. Недавно другая команда из университетов Женевы, Гарварда и Макгилла сделала еще одно открытие, связанное с дофамином. Ученые выяснили, что человеческий мозг может не только знать, что награда будет, но и спрогнозировать точное время, когда это произойдет. Благодаря этому разум гибко реагирует: он умеет выбирать — получить все это сразу или запастись терпением ради большего в будущем.

Как далеко может зайти человек, который не спит? Еще около пяти лет назад СМИ писали, что в Китае разработали свой изощренный способ справиться с бессонницей и болями в спине. Теперь тренд с подвешиваниями за подбородок снова набирает обороты, а видео практики становятся вирусными. Вот как описывает все действо New York Post: жители КНР, точно лемуры, раскачиваются в парках и на детских площадках на специально разработанных для этого ремнях, которые крепятся к деревьям или турникам. А вес всего тела держит только подбородок, размещенный на небольшой мягкой платформе. Идея родилась у 57-летнего китайца, который даже зарегистрировал торговую марку для хитрого устройства. Его последователи (в основном пенсионеры) отмечают, что их спина после таких манипуляций действительно больше не болит. Но медицинские эксперты уверены: это безумно, бессмысленно и опасно, а такая нагрузка на шею может привести к самым печальным событиям. В прошлом году один из адептов подвешиваний перепутал, где размещать ремень, и это закончилось летальным исходом. Среди других странных и опасных способов уснуть — ритуальное сжигание негативных событий за день, написанных на листке бумаги. Заклеивание рта тейпом или ленивый скроллинг соцсетей (пока не надоест). Всего это профильные специалисты настоятельно рекомендуют избегать и присмотреться к чему-то более прозаичному.

Слушая музыку, мы становимся музыкой. Мозг и тело не просто понимают и чувствуют мелодию, они резонируют. Такой вывод сделали ученые из университета Макгилла, подтвердив теорию нейронного резонанса. Любимые треки из давнего прошлого покрывают кожу мурашками, под диско хочется безостановочно танцевать, нежная и тонкая мелодия вызывает слезы, а спорт — обязательно под что-то динамичное. Согласно этой теории, музыка не сама по себе обладает таким сильным воздействием. Ее структуры и ритмы вызывают физический отклик во всем нашем теле. То есть нейроны мозга, заведенные звуками, начинают вибрировать в такт, и все моторные и сенсорные системы синхронизируются с мелодией.

Такой эффект уже применяется в терапии. Саундхиллинг или лечение звуками действует по такому принципу. Большие корпорации тоже инвестируют в исследования, чтобы понять, как можно использовать музыку не только для привлечения клиентов, но и, например, внутри компании. Согласно этим результатам, знакомые треки улучшают концентрацию сотрудников, а новенькие плейлисты активизируют креативность. Эта концепция резонанса может переосмыслить музыку, превратив ее из обычного слухового опыта в нечто большее. Она становится физическим явлением и захватывает все тело. Главное — в ней не раствориться.

«Представь себя на моем месте»,— теперь эту фразу можно не просто бросить в пустоту во время конфликта, а надеяться, что другой человек и правда что-то почувствует с помощью искусственного интеллекта. Команда ученых из южнокорейского университета разработала систему EmoSync, которая, как ожидается, научит людей эмпатии. Агент на базе чата GPT не просто расскажет о чужой боли, а вплетет ее в вашу историю. Например, ваш партнер сталкивается с прессингом на работе, но вы не можете почувствовать, как это, потому что, допустим, никогда не работали. EmoSync проанализирует вашу жизнь, триггеры и найдет какую-нибудь аналогию. Вас обижали в школе или детском саду? Этот жизненный опыт поможет понять чужую обиду. В эксперименте участвовали более 100 человек с разным бэкграундом, и результат оказался мощнее любых эмоциональных практик: после общения с EmoSync уровень эмпатии у участников вырос гораздо заметнее, чем при других попытках понять ближнего. Такая вещица может быть незаменима в психологии, образовании, специалисты по HR могли бы превратить сухие тренинги на сплочение коллектива во что-то более персонализированное. И все это дарит надежду, что искусственный интеллект — не просто холодная бездушная машина, а нечто, что сможет не только понять человечество, но и научить его быть добрее. Главное, чтобы учителя у самой машины были хорошие.

Паттерны дыхания такие же уникальные, как и отпечатки пальцев. Исследование, проведенное в Институте Вейцмана в Израиле, показало, что ритм, с которым человек дышит, неповторим, и только благодаря дыханию можно идентифицировать личность и состояние здоровья. Все это подтвердили данные с носимых датчиков порядка 100 испытуемых. Сутки они жили своей обычной жизнью, каждый — с разной активностью. Алгоритм только по дыханию определил, кто есть кто, точность — 97%.

Индекс массы тела, наличие тревожности или депрессии также коррелировалось с тем, как человек дышит. Например, люди, которые сообщили о волнениях в жизни отличались более изменчивыми паузами между вдохами, чем те, которые ни о чем не тревожились. Таким образом это могло бы стать очередным способом диагностики и предотвращения заболеваний. Но есть минус: устройство, которое отслеживает паттерны дыхания, не очень симпатичное, и его нужно носить несколько часов, чтобы результаты были достоверными. В планах ученых — заменить неудобные трубочки на стильные гаджеты, а также изучить, это дыхание влияет на работу мозга, или, наоборот, вдох и выдох является движущей силой. И, возможно, когда-нибудь это открытие можно будет применять и в биометрии. Удобно, но есть риски конфиденциальности, того, что ваше дыхание может быть использовано против вас.

