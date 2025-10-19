В Татарстане с 6 по 12 октября цены на помидоры выросли почти на 9%, достигнув 152,89 руб. за килограмм. Об этом свидетельствуют данные Татарстанстата.

В Татарстане за неделю стоимость помидоров выросла на 9%

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Огурцы подорожали до 102,44 руб., что на 3% выше предыдущего значения. Стоимость куриных яиц также увеличилась на 3%, теперь десяток стоит 69,71 руб.

Цены на свинину, куриное мясо, ультрапастеризованное молоко, гречневую крупу, картофель, столовую свеклу и яблоки выросли в пределах 2%. Бананы подорожали почти на 5 руб., достигнув 139,31 руб. за килограмм.

Однако некоторые продукты стали дешевле. Цена на репчатый лук снизилась на 2,62%, до 35,33 руб. за килограмм, а морковь подешевела на 1,56%, до 32,15 руб. Цены на белокочанную капусту, макароны и рис изменились в пределах 1%.

Влас Северин