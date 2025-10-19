В Башкирии в ночных ДТП погибли пять человек

В ночь с 18-го на 19 октября в Уфе и Баймакском районе произошли две автомобильные аварии с летальным исходом.

Как сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры, около полуночи на трассе Магнитогорск — Ира в Баймакском районе автомобиль Exeed столкнулся с лошадью, из-за чего его выбросило на встречную полосу. Там Exeed врезался в Daewoo Matiz. От столкновения погибли 53-летний водитель и два пассажира Daewoo Matiz.

Второе ДТП случилось примерно в 5:00 на Центральной улице в Уфе. По предварительным данным, водитель Lada Granta не справился с управлением, из-за чего машина врезалась в электроопору. Водитель и пассажир скончались на месте происшествия, сообщил начальник Госавтоинспекции Башкирии Владимир Севастьянов.

Идэль Гумеров