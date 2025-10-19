Временные ограничения сняли в аэропорту Оренбурга

Аэропорт Оренбурга возобновил работу после временного приостановления приема и выпуска воздушных судов. Об этом сообщили представители Росавиации, а также губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев.

Ограничения на полеты были введены утром 19 октября в 4:02 мск в связи с попыткой атаки украинских беспилотников на промышленное предприятие региона — газовый завод. В результате обстрела произошло возгорание одного из цехов, которое оперативно ликвидировали пожарные службы. Евгений Солнцев подчеркнул, что пострадавших среди сотрудников предприятия нет.

Для обеспечения безопасности полетов было временно приостановлено воздушное сообщение через аэропорт Оренбурга. Согласно сообщению Росавиации, ограничения были сняты примерно в 9:11 мск, после чего аэропорт вернулся к обычной работе.