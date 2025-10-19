На ЕКАД произошел пожар в грузовике FAW

На 47 км Екатеринбургской кольцевой автодороги (ЕКАД) произошел пожар в кабине грузового автомобиля FAW, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области

«Инцидент случился в 07:21 по местному времени. Площадь возгорания составила 4 кв. м»,— говорится в сообщении. В тушения пожара участвовали семь пожарных и две единицы спецтехники. Огонь был ликвидирован за три минуты.

В связи с инцидентом МЧС напомнило водителям о важности соблюдения правил безопасности. Водителям посоветовали регулярно проверять исправность электрики, предохранителей и топливного бака. Иметь при себе огнетушитель, лопату, лом и емкость для воды или песка.

Алексей Буров