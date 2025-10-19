В Ессентуках частично ограничат водоснабжение 300 абонентов

В ближайший вторник, 21 октября, в городе-курорте Ессентуки для части абонентов будет временно прекращена подача воды. Об этом сообщает городской информационный портал со ссылкой на ПТП Ессентукское филиала ГУП СК «Ставрополькрайводоканал». Уточняется, что ограничение будет действовать с 8:00 до 19.00 (ориентировочно).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Соболев, Коммерсантъ Фото: Артем Соболев, Коммерсантъ

Как следует из сообщения, ограничение подачи ресурса связано с аварийно-восстановительными работами, которые в указанный временной интервал специалисты ПТП Ессентукское филиала ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» - Предгорный - «Межрайводоканал» будут проводить «на трубопроводе Ду-150 мм, в камере №55-22 (1)».

В городе -курорте временное прекращение подачи воды коснется группы многоквартирных жилых домов по ул. Пятигорская, 121. В зоне ограничения окажутся 300 абонентов, а также котельная № 32-28 Предгорного филиала ГУП СК «Крайтеплоэнерго».

В течение дня 21 октября ресурсоснабжающее предприятия организует подвоз воды автоцистерной по заявкам, которые поступят в диспетчерскую службу.

Ефим Мартов