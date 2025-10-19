BFMTV: Николя Саркози будет отбывать наказание в одиночной камере

Бывший президент Франции Николя Саркози начнет отбывать пятилетний срок в парижской тюрьме Ла Санте 21 октября. Такое решение вынес суд Парижа 25 сентября по делу о незаконном финансировании его избирательной кампании 2007 года за счет средств ливийского лидера Муаммара Каддафи. Кроме тюремного заключения, суд назначил Саркози штраф в размере €100 тыс.

Как сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на анонимные источники, экс-президента поместят в одиночную камеру. По предположению СМИ, его разместят в спецкрыле для уязвимых заключенных — так называемом VIP-отделении. Это решение обусловлено статусом и возрастом 70-летнего политика.

Расследование началось в 2012 году после публикации документов издания Mediapart, свидетельствовавших о передаче от Ливии €50 млн на нужды кампании Саркози. Франко-ливанский бизнесмен Зияд Такиеддин утверждал, что в период 2006–2007 годов лично доставлял наличные в МВД Франции и передавал их чиновникам, а одну часть — самому Саркози. В 2018 году бывшему президенту предъявили обвинения в коррупции и незаконном финансировании. Однако в 2020 году Такиеддин отказался от своих заявлений.

Сам Николя Саркози свою вину не признал и назвал приговор «унижением Франции». Он подал апелляцию, но новый процесс начнется не ранее чем через полгода. Его сын Луи призвал сторонников к манифестации в день заключения отца в тюрьму.